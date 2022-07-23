Süper Lig'de yeni sezonun 1 ve 2. hafta programı belli oldu!

2022 - 2023 Süper Lig sezonu 5 Ağustos'ta başlıyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre sezonun 1 ve 2. haftasının maç programı belli oldu. Sezonun açılış maçı Süper Lig'e yükselen İstanbulspor ile son şampiyon Trabzonspor arasında geçecek. İşte haberin detayları...

Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta müsabaka programı belli oldu. 5 Ağustos'ta başlayacak Spor Toto Süper Lig'in programları; temsilcilerimizin Avrupa Kupalarındaki muhtemel eleme müsabaka tarihleri de dikkate alınarak şu hususlara göre planlandı:

· 2022-2023 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın maçıyla açılacaktır. Buna göre; İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası 5 Ağustos Cuma günü 19.15'te oynanacaktır.

· UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 2 Ağustos Salı ve 9 Ağustos Salı günü oynayacak olan Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile yapacağı 1. hafta karşılaşması Cuma günü saat 21.45 olarak planlanmıştır.

· UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamaları halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak Medipol Başakşehir FK ve Konyaspor'un 1. hafta müsabakaları 8 Ağustos Pazartesi günü olarak planlanmıştır.

· Fenerbahçe'nin eleme müsabakalarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi durumunda 3. Eleme müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak olması nedeniyle Spor Toto Süper Lig 1 ve 2. hafta programında değişiklikler yapılacaktır.

· 2 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu kura çekimi sonrası belirlenecek olan tarihlere göre, Şampiyonlar Liginde oynayacak takımlarımızın 2. hafta maç programında değişiklik yapılabilecektir.

· Programda, bakım onarım çalışmaları nedeniyle stat bilgisi boş bırakılmış müsabakaların hangi statlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.

Süper Lig'de 1. ve 2. haftada oynanacak maçlar şöyle:



1. HAFTA



5 Ağustos Cuma



19.15 İstanbulspor - Trabzonspor



21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor



6 Ağustos Cumartesi



19.15 Sivasspor - Gaziantep FK



21.45 Beşiktaş - Kayserispor



7 Ağustos Pazar



19.15 Karagümrük - Alanyaspor



19.15 Giresunspor - Adana Demirspor



21.45 Antalyaspor - Galatasaray



8 Ağustos Pazartesi



19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa



21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor



2. HAFTA



12 Ağustos Cuma



21.00 Trabzonspor - Hatayspor



13 Ağustos Cumartesi



19.15 Kayserispor - İstanbulspor



21.45 Adana Demirspor - Sivasspor



21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe



14 Ağustos Pazar



19.15 Ümraniyespor - Antalyaspor



19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü



21.45 Alanyaspor - Beşiktaş



15 Ağustos Pazartesi



19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir



21.45 Galatasaray - Giresunspor