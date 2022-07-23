Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta müsabaka programı belli oldu. 5 Ağustos'ta başlayacak Spor Toto Süper Lig'in programları; temsilcilerimizin Avrupa Kupalarındaki muhtemel eleme müsabaka tarihleri de dikkate alınarak şu hususlara göre planlandı:
· 2022-2023 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın maçıyla açılacaktır. Buna göre; İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası 5 Ağustos Cuma günü 19.15'te oynanacaktır.
· UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 2 Ağustos Salı ve 9 Ağustos Salı günü oynayacak olan Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile yapacağı 1. hafta karşılaşması Cuma günü saat 21.45 olarak planlanmıştır.
· UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamaları halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak Medipol Başakşehir FK ve Konyaspor'un 1. hafta müsabakaları 8 Ağustos Pazartesi günü olarak planlanmıştır.
· Fenerbahçe'nin eleme müsabakalarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi durumunda 3. Eleme müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak olması nedeniyle Spor Toto Süper Lig 1 ve 2. hafta programında değişiklikler yapılacaktır.
· 2 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu kura çekimi sonrası belirlenecek olan tarihlere göre, Şampiyonlar Liginde oynayacak takımlarımızın 2. hafta maç programında değişiklik yapılabilecektir.
· Programda, bakım onarım çalışmaları nedeniyle stat bilgisi boş bırakılmış müsabakaların hangi statlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.
Süper Lig'de 1. ve 2. haftada oynanacak maçlar şöyle:
1. HAFTA
5 Ağustos Cuma
19.15 İstanbulspor - Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor
6 Ağustos Cumartesi
19.15 Sivasspor - Gaziantep FK
21.45 Beşiktaş - Kayserispor
7 Ağustos Pazar
19.15 Karagümrük - Alanyaspor
19.15 Giresunspor - Adana Demirspor
21.45 Antalyaspor - Galatasaray
8 Ağustos Pazartesi
19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor
2. HAFTA
12 Ağustos Cuma
21.00 Trabzonspor - Hatayspor
13 Ağustos Cumartesi
19.15 Kayserispor - İstanbulspor
21.45 Adana Demirspor - Sivasspor
21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe
14 Ağustos Pazar
19.15 Ümraniyespor - Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Alanyaspor - Beşiktaş
15 Ağustos Pazartesi
19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Galatasaray - Giresunspor