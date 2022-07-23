Cem Bölükbaşı Formula 2 Fransa Grand Prix'i Sprint yarışında 15. oldu

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Fransa'da devam ediyor. Sprint yarışı ile tamamlanan günde milli sporcumuz Cem Bölükbaşı, Charouz takımı ile 15. sırada kendisine yer buldu. Ana yarış 24 Temmuz Pazar günü TSİ 10:35'te başlayacak.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 24.07.2022- 00:31