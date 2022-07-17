A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Milletler Ligi'nde üçüncülük karşılaşmasında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Türkiye Sırbistan maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Giovanni Guidetti yönetimindeki Filenin Sultanları 2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin son maçında Sırbistan ile 3.lük için mücadele ediyor.

Filenin Sultanları bu maçı kazanarak turnuvayı 3. olarak tamamlamak istiyor.

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TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları 3.lük maçında Sırbistan ile karşılaşıyor. Türkiye Sırbistan voleybol maçı 17 Temmuz saat 15.00'de başladı.

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Milletler Ligi ilk hafta Ankara, ikinci hafta Brezilya ve üçüncü hafta Kanada'da oynandı. Play off maçları tekrardan Ankara'da yapılıyor.

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı da 17 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'de TRT 1 ekranlarından voleybol severlerle buluşuyor.