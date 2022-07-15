A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde çeyrek finalde Tayland ile karşı karşıya geldi. Müsabakada 1-0 geriye düşen Filenin Sultanları, rakibini 3-1 yenmesini bildi ve yarı finale yükselen taraf oldu. Ay-yıldızlılar yarı finalde İtalya ile karşılaşacak ve finale çıkmaya çalışacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı'nda yarın İtalya ile yarı final müsabakasına çıkacak.

TVF Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen "Filenin Sultanları", adını yarı finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, Çin'i eleyerek yarı finale gelen son Avrupa şampiyonu İtalya ile karşılaşacak.

TRT 1'den yayımlanacak maç saat 18.30'da başlayacak.

Saat 15.00'te başlayacak diğer yarı final maçında ise Sırbistan ile Brezilya karşı karşıya gelecek.

ALT YAŞ MİLLİ TAKIMLAR DA FİNAL KOVALAYACAK

Kadın A Milli Takım'ın final arayacağı gün ve saatte 21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı ile 22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı da yarı final maçlarına çıkacak.

İtalya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, yarın ev sahibi ülke ile finale çıkmak için karşılaşacak.

Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda yarı final gören ay-yıldızlılar da Fransa ile mücadele edecek.

İki takımın yarı final maçları, "Filenin Sultanları" gibi TSİ 18.30'da başlayacak.