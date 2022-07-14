Türkiye - Tayland maçı | CANLI İZLE (Filenin Sultanları Tayland sınavında)
Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları ile Tayland karşı karşıya geliyor. Türkiye - Tayland maçını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz.
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2022- 18:26 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022- 18:53
Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile Tayland kritik maçta karşı karşıya geliyor.
TÜRKİYE - TAYLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye - Tayland maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 18:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.
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