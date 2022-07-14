Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları ile Tayland karşı karşıya geliyor. Türkiye - Tayland maçını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz.

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile Tayland kritik maçta karşı karşıya geliyor.



TÜRKİYE - TAYLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Tayland maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 18:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.



📺İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN📺