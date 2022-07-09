Milliyet'in haberine göre, milli takımla başarılı bir Milletler Ligi turnuvası geçiren Zehra Güneş yeni yaşını kutladı. Güneş'in sevgilisi Eren Dişli'nin aşk dolu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
5'TE 5 YAPTI
Sarı-siyahlılar 11. uluslararası şampiyonluk ile "Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı" konumunda. Ayrıca VakıfBank 4 dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu ile bu turnuvaları en çok kazanan ekip olma unvanını da taşıyor.
RÜYA TAKIM AÇIKLANDI
Taraftar oylarıyla seçilen 2021 Şampiyonlar Ligi Rüya Takımında en iyi Pasör Cansu Özbay oldu. En iyi Pasör Çaprazı Haak, En iyi Orta Oyuncu Zehra Güneş, En iyi Smaçör Gabi, En iyi Orta Oyuncu Eda Erdem, En iyi Smaçör Michelle Bartsch-Hackley ve En iyi Libero Ayça Aykaç seçildi.