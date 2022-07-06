Milli yüzücümüz Merve Tuncel Avrupa şampiyonu oldu!

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücümüz Merve Tuncel, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu. Merve Tuncel, bir altın ve bir bronz madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2022- 20:49