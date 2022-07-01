Son dakika spor haberleri... Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) Kanada ayağında 3. karşılaşmasına çıkan Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 yenerek toplamda 7. galibiyetini elde etti. Karşılaşmada Türkiye adına en çok sayı üreten isim Hande Baladın oldu. İşte maçın detayları...

Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) heyecan Kanada etabıyla sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Hollanda'nın ardından gece saatlerinde karşılaştığı güçlü rakibi Japonya'yı da devirmeyi başardı. Filenin Sultanları, rakibini 25-20, 25-15, 18-25 ve 25-22'lik setlerin ardından 3-1 mağlup ederek 7. galibiyetini elde etti.

Milli smaçör Hande Baladın, toplamda 18 sayıyla Türkiye'nin en skorer ismi olurken Zehra Güneş 16, Eda Erdem Dündar 15 sayı kaydetti.

Filenin Sultanları, 2 Temmuz Cumartesi TSİ 23.00'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Bu mücadele de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.