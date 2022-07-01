Milli judocu Nurcan Yılmaz, Akdeniz Oyunları 78 kiloda bronz madalya kazandı.
19'uncu Akdeniz Oyunları kadınlar 78 kiloda ülkemizi temsil eden milli judocu Nurcan Yılmaz, üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir'den Kaouthar Ouallal'ı 'waza-ari' ile yenerek bronz madalya kazandı.
Milli judocu Nurcan Yılmaz bronz madalyanın sahibi oldu!
Milli judocu Nurcan Yılmaz, Akdeniz Oyunları 78 kiloda bronz madalya kazandı.
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Yayın Tarihi: 01.07.2022- 18:42
Milli judocu Nurcan Yılmaz, Akdeniz Oyunları 78 kiloda bronz madalya kazandı.