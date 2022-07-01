Milli judocu Mihael Zgank, 19'uncu Akdeniz Oyunları 90 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Milli judocu Mihael Zgank, 19'uncu Akdeniz Oyunları 90 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.



Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda erkekler 90 kiloda milli judocu Mihael Zgank, finalde Yunanistan'dan Theodoros Tselidis'i mağlup ederek altın madalya kazandı.