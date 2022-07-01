Mete Gazoz Federico Musolesi altın madalya müsabakası ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mete Gazoz Federico Musolesi altın madalya müsabakası ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olimpiyatlarda ülkemizi gururlandıran Mete Gazoz, Akdeniz Oyunları'nda da altın madalya için yarışacak. Mete Gazoz, İtalyan rakibi Federico Musolesi ile karşılaşacak. Müsabakanın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Mete Gazoz - Federico Musolesi altın madalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022- 11:00