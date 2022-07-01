Filenin Sultanları Japonya'yı 3-1 devirdi!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Japonya'yla karşı karşıya gelcdi. Filenin Sultanları, Japonya'yı ı 3-1'lik skorla mağlup etti.
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Yayın Tarihi: 02.07.2022- 04:11 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022- 04:13
Filenin Sultanları, Kanada'nın Calgary kentinde oynanan ve setlerde 2-0 öne geçtiği maçta üçüncü seti rakibine verse de maçı 3-1 kazanmayı başardı.
Sultanlar bugün TSİ 23.00'te ABD ile karşı karşıya gelecek.