Cezayir'de gerçekleşen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Kıvılcım Salman Kaya, kadınlar çekiç atmada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Kıvılcım Salman Kaya, kadınlar çekiç atmada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Kıvılcım Kaya Salman, kadınlar çekiç atmadaki 69.82 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazanırken, atletizm branşında ilk madalyayı takan isim olmayı başardı.

Bu kategoride ilk sırayı 69.97 metrelik derecesiyle İspanya'dan Laura Redondo Mora alırken, üçüncülüğü ise 65.45 metrelik derecesiyle ev sahibi ülkeden Zouina Bouzebra elde etti.