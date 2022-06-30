Milli judocu Vedat Albayrak, Akdeniz Oyunları erkekler 81 kiloda altın madalya kazandı. Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nın 5'inci gününde Albayrak, 81 kilo finalinde İtalyan Kenny Komi Bedel ile karşılaştı. Rakibini mağlup eden milli judocu, altın madalyanın sahibi oldu.
AKDENİZ OYUNLARI: Vedat Albayrak'tan altın madalya
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nın 5'inci gününde milli judocu Vedat Albayrak, 81 kiloda altın madalya kazandı.
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Yayın Tarihi: 30.06.2022- 20:19