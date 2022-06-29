Sırbistan'da düzenlenen Voleybol Erkekler 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Türkiye, Bosna Hersek'i 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonadaki ikinci maçında Bosna Hersek ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek'i 25-17, 25-15 ve 25-16'lık set sonuçlarıyla 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
Milliler, Balkan Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında yarın TSİ 21.00'de ev sahibi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.