Türkiye 3-0 Bosna Hersek (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Genç milliler 2'de 2 yaptı!

Voleybol Erkekler 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Türkiye, Bosna Hersek'le karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar rakibini 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Sırbistan'da düzenlenen Voleybol Erkekler 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Türkiye, Bosna Hersek'i 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonadaki ikinci maçında Bosna Hersek ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek'i 25-17, 25-15 ve 25-16'lık set sonuçlarıyla 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Milliler, Balkan Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında yarın TSİ 21.00'de ev sahibi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.