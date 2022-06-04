Tayland 2-3 Belçika (MAÇ SONUCU-ÖZET)
2022 Milletler Ligi karşılaşmasında Belçika, nefesleri kesen mücadelede Tayland'ı 3-2 mağlup etti. Bu zorlu karşılaşma 127 dakika sürdü.
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Yayın Tarihi: 04.06.2022- 17:03
Salon: Ankara
Hakemler: Collados Fabrice (Fransa), Kovar Vlastimil (Çek Cumhuriyeti)
Tayland: Piyanut, Thadao, Hattaya, Sutadta, Kaewkalaya, Pimpichaya (Tichaya, Ajharaporn, Moksri, Supattra, Thanacha, Tichakorn, Sasipapro)
Belçika: Elise, Britt, Nathalie, Celine, Nel, Jutta (Stien, Charlotte,Pauline, Marlies, Rampelberg, Silke, Manon, Anna)
Setler: 22-25, 25-18, 25-23, 21-25, 13-15
Süre: 127 dakika (26', 29', 28', 28', 16')