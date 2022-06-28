Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Akdeniz Oyunları

19. Akdeniz Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı'mız, 3. maçında Fransa ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

19. Akdeniz Oyunları'nda ilk maçında Cezayir'i yenen Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı'mız, 2. maçında Yunanistan'a kaybetti. Türkiye, 3. maçında Fransa ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Fransa maçı 28 Haziran Salı günü saat 23:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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