Kanada - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Voleybol Kadınlar Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları ile Kanada karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kanada ile Türkiye kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kanada - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KANADA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kanada - Türkiye maçı 29 Haziran Çarşamba günü saat 05:00'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.