A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki üçüncü maçında Almanya ile karşılaştı. Filenin Sultanları mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılmasını bildi.
Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanan ikinci hafta etabı müsabakalarının ilk ikisinden yenik ayrılan Ay-yıldızlılar, FIVB Milletler Ligi'ndeki 6 maç sonunda 3. mağlubiyetini almıştı. Filenin Sultanları hanesine bir galibiyet daha yazdırmayı başardı.
Ay-yıldızlı ekip, dördüncü ve son maçında ise Güney Kore'nin karşısına çıkacak.
Filenin Sultanları böylece 22 saat içinde 2 maça çıkmış olacak.