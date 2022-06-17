A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabındaki ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları'nın Sırbistan mücadelesini canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
MAÇ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanan mücadele bu gece (TSİ) 00.00'da başladı ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanıyor.
MİLLİ TAKIM KADROSU
Pasörler: Sıla Çalışkan, Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Ceren Kapucu
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay
Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç