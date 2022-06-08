Trabzonspor kanat transferinde tanıdık bir isim gündeme geldi.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'da Bongonda sesleri! Belçika'dan flaş açıklama
TRABZONSPOR SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ön elemesini geçerek gruplara kalmak isteyen bordo-mavililerde gündeme sürpriz bir isim geldi. Trabzonspor'un daha önce formasını terleten Theo Bongonda için flaş bir gelişme ortaya çıktı. (TS spor haberleri)
Trabzonspor kanat transferinde tanıdık bir isim gündeme geldi.
Theo Bongonda. Belçika basını, daha önce Trabzonspor 'da oynayan 26 yaşındaki yıldızın yeniden Türkiye'ye gitme ihtimalini yüksek olarak gösterdi.
Kongo kaynaklı Foot RDC sitesinin haberine göre ise taraflar arasında görüşmeler çoktan başladı.