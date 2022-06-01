FIVM Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü maçında Sırbistan, Belçika'yı 3-1 mağlup etti.
MAÇIN NOTLARI
Salon: Ankara
Hakemler: Kovar Vlastimil (Çek Cumhuriyeti), Simonovska Sonja (Karadağ)
Belçika: Van Sas Elise, Herbots britt, Lemmens Nathalie, Van Gestel Celine, Demeyer Nel, Martin Pauline (Goris, Krenicky, Janssens, Van De, Rampelberg, Van Avermaet, Straiger, Koulberg)
Sırbistan: Lazoviç Katarina, Drca Bojona, Mirkovic Sladjana, Mihajlovic Brankica, Pusic Teodora, Bjelica Ana, (Aleksic, Stevanovic, Zelenovic, Kocic, Lozo, Delic, Djurdjevic, Mirosavjevic)
Setler: 25-14, 16-25, 17-25, 22-25
Süre: 108 dakika (25,26,26,31)