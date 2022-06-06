FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabının son mücadelesinde Filenin Sultanları, Belçika ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele Ankara Spor Salonu'nda oynandı.
Filenin Sultanları'nın yıldızları Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt Milletler Ligi'ne damga vurdu!
FIVB Milletler Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlanırken Filenin Sultanları turnuvaya 3 galibiyet alarak başladı. Kadın Voleybol Milli Takımı'mızın yıldızları Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş, performanslarıyla Milletler Ligi'ne damgasını vurdu. İşte öne çıkan detaylar...
Zorlu müsabaka Ay-Yıldızlı takımımızın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. VNL'de ilk hafta milli takımda öne çıkan isimler Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt oldu.
SULTANLAR'IN TEK MAĞLUBİYETİ VAR
FIVB Milletler Ligi'nin birinci etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı başarılı bir performans sergiledi. Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-0 mağlup etti.