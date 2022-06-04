Türkiye A Milli Kadınlar Voleybol Takımı, Milletler Ligi 3. maçında Ankara'da Bulgaristan'ı ağırlıyor. Mücadele öncesi voleybolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Maçı izlemek isteyenler, "Türkiye - Bulgaristan CANLI İZLE - Türkiye Bulgaristan voleybol maçı CANLI YAYIN" gibi aramalarda bulunuyor. İşte Türkiye - Bulgaristan voleybol maçına dair detaylar...

Milletler Ligi ilk maçında Ankara'da İtalya'ya set vermeden parkeden ayrılan Filenin Sultanları ikinci maçında Çin'e 3-1 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, üçüncü maçta Bulgaristan ile kozlarını paylaşıyor. Milli Takımımız, Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye - Bulgaristan maçı saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

BİR SONRAKİ RAKİP BELÇİKA

Filenin Sultanları, Bulgaristan ile oynayacağı maçın ardından Ankara Spor Salonu'nda 5 Haziran Pazar günü Belçika ile karşılaşacak.