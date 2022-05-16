Busenaz Sürmeneli'den Trabzonspor itirafı!

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda ringe çıkan son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda yarı finale yükseldi. Sürmeneli yaptığı açıklamada, "Trabzon’un çocuğuyum, Trabzonsporluyum, Trabzonspor kulübü sporcusuyum. Şampiyon bir kulübe şampiyon bir sporcu yakışır. Burada da şampiyon olup şehrime şampiyonluk madalyamla gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 21:08