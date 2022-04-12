Arkas - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de artık final zamanı.

Arkas ile Galatasaray HDI Sigorta şampiyonluk için parkeye çıkacak.

Arkas yarı finalde Ziraat Bankkart'ı, Galatasaray HDI Sigorta ise son şampiyon Spor Toto'yu eleyerek final biletini almıştı.

İki takımın bu sezon ligde karşılaştığı iki maç da büyük çekişmeye sahne oldu.

İstanbul'daki mücadeleyi Galatasaray, İzmir'deki randevuyu ise Arkas 3 -2'lik skorlarla kazandı.

İki ekip kozlarını Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda paylaşacak.

15.00'de başlayacak müsabaka TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlayacak