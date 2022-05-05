VakıfBank-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Misli.com Sultanlar Ligi'nin final serisinin 3. maçında VakıfBank sahasında Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Daha önce oynanan iki maçın ardından seri 1-1 olmuştu. Peki, VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet'in şampiyonluk mücadelesinde üçüncü maç oynanacak.

Misli.com Sultanlar Ligi'nin final serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor.

İlk karşılaşmayı Fenerbahçe Opet 3-1 kazanırken sarı-siyahlı ekip, sahasında oynadığı ikinci maçtan aynı skorla 3-1 üstün ayrıldı.

Son şampiyon ve normal sezonun lideri Vakıfbank, bir kez daha Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak. Zorlu maçta ligde en iyi yüzdeyle hücum eden ekiplerden ikisi karşı karşıya gelecek.

Ligin set başına en fazla blok sayısı alan ekibi Vakıfbank, son karşılaşmada 12 blok sayısına imza attı. Bu alanda ligin en iyi ikinci takımı durumundaki Fenerbahçe Opet ise blokla sadece 3 sayı alabildi.

İlk maçta Zehra Güneş, ikinci karşılaşmada Kübra Akman 6'şar blok sayısıyla öne çıkan isimlerdi.

İki maçın da en skorer ismi olan Vakıfbank'tan Isabelle Haak, ilk karşılaşmayı 33; ikinci maçı 27 sayıyla tamamladı.

Fenerbahçe Opet'in en skorer ismi Melisa Vargas ise iki maç sonunda toplam 53 sayıya imza attı.

İki takım bu sezon 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü Vakıfbank, 3'ünü Fenerbahçe Opet kazandı.



VAKIFBANK - F.BAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Vakıfbank Spor Sarayı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

5 maç üzerinden oynanacak seride 3 galibiyete ulaşan takım 2021-2022 sezonu şampiyonu olacak.