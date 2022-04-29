Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın öncülüğünde kick boks takımında Dünya Şampiyonu ve Avrupa Şampiyonluğu elde eden milli sporcuları kabul etti.

Kick boks takımında Dünya Şampiyonu ve Avrupa Şampiyonluğu elde eden sporcular, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat öncülüğünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlandı. Şampiyonda 5 altın ve 4 bronz madalya alan Haliliyeli sporcuları tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sporculara başarılarının devamını diledi.

Amaçlarının, salon sporlarına olan ilginin arttırılması olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise Haliliye'nin adının başta Türkiye olmak üzere tüm Dünya'da başarılar ile gündeme getirmek ve milli sporcular yetiştirmek olduğunu kaydetti.