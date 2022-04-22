THY - VakıfBank: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Misli.com Sultanlar Ligi 1/4 Play-Off’u ilk maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları’na konuk oldu. Sarı-siyahlılar rakibini 3-2 mağlup ederek önemli bir avantajı elde etti.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2022- 18:18