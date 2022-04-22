Efsane boksör Mike Tyson, uçak yolculuğu sırasında kendisini rahatsız eden yolcuyu dövdü.
Olayların adamı Mike Tyson uçakta yolcuyu yumrukladı!
Adı sürekli skandal olaylarla sık sık gündeme gülen dünya boks tarihinin önemli isimlerinden Mike Tyson, San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcuyu yumrukladı. İşte detaylar...
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2022- 11:02
San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Florida'ya seyahat etmek üzere uçağa binen Tyson, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranın talebini geri çevirmedi.
Ancak tam arka koltuğunda oturan yolcunun efsane boksörü rahatsız etmeyi sürdürmesi sonrası Tyson adeta çılgına döndü.