Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Bahreyn GP'sini kazanan Leclerc ikinci olurken Ferrari'den Carlos Sainz yarışı 3. bitirdi. Editörlerimiz Görkem Ağgündüz ve Ali Genç, çok konuşulacak yarışı Futbol Plus ekranlarında tüm ayrıntıları ile aktardı;

Sezonun ikinci ayağı, Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapıldı.

Cidde kentindeki sezonun ikinci yarışı, cuma günü kentte yer alan Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerinin saldırıya uğramasına rağmen bu hafta sonu yapıldı.

Kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanan Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez, yarışın başlarında ilk sıradaki yerini korurken İran asıllı Kanadalı pilot Nicholas Latifi'nin aracının duvara çarparak yarış dışı kalması sonrası Ferrari pilotu Charles Leclerc liderliği devraldı.

50 tur üzerinden yapılan yarışta son 4 tur, uzun süre ilk sırada yer alan Leclerc ile son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen arasında çekişmeye sahne oldu.

Yarışı ilk sırada bitiren Verstappen ise bu sene ilk, kariyerinde ise 21. kez Formula 1'de kazandı.

Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise yarışı 10. sırada bitirdi.

Dün sıralama yarışında duvara çarparak ciddi bir kaza geçiren ancak bilinci açık olduğu açıklanan Haas pilotu Mick Schumacher, kontroller için hastaneye götürülmüştü ve bugünkü yarışta ise yer alamadı.

Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Ferrari pilotları Leclerc ve Carlos Sainz duble yaparken, Hamilton üçüncülüğü elde etmişti. Son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen ise bitime üç tur kala otomobilindeki sorun nedeniyle yarış dışı kalmıştı.

Sezonun 3. yarışı Avustralya Grand Prix'si, 10 Nisan'da yapılacak.

Suudi Arabistan Grand Prix'inin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Charles Leclerc (Monako): 45 puan

2. Carlos Sainz (İspanya): 33

3. Max Verstappen (Hollanda): 25

4. George Russell (Büyük Britanya): 22

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 16

TAKIMLAR

1. Ferrari: 78

2. Mercedes: 38

3. Red Bull: 37

4. Alpine: 16

5. Haas Ferrari: 12