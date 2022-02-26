Rafael Nadal Meksika Açık'ta finalde!

Meksika Açık Tenis Turnuvası'nda yarı finalde Rafael Nadal ile Daniil Medvedev karşı karşıya geldi. Müsabakayı İspanyol raket 2-0 kazandı ve finale yükselen taraf oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 11:44