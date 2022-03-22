Eczacıbaşı Dynavit, tarihindeki ikinci Kadınlar CEV Kupası şampiyonluğu için Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart’a konuk oldu. İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini yine aynı skorla 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Sahasındaki ilk maçı da 3-1 kazanarak avantajlı bir şekilde Almanya'daki rövanş karşılaşmasına çıkan Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda da rakibini aynı skorla mağlup ederek CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Seyirci avantajını arkasına alan ev sahibi ekip ilk sete iyi başlayarak 13-10 öne geçti. Daha sonra etkili bir oyun ortaya koyan Eczacıbaşı farkı kapatarak ilk seti 25-18 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Başa baş geçen ikinci seti de 25-21 kazanan turuncu-beyazlı ekip hem durumu 2-0 yaptı hem de ilk maçın avantajıyla şampiyonluğu garantiledi.

Üçüncü sette üstün bir oyun sergileyen Stuttgart, bu seti 25-18 kazanarak skoru 2-1'e getirdi.

Çekişmeli geçen dördüncü sette üstünlük sağlayarak 26-24 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmadan da 3-2 galip ayrıldı.





ULUSLARARASI ARENA'DA 6. ŞAMPİYONLUK



Bu başarıyla birlikte, Eczacıbaşı, uluslararası arenada 6'ncı şampiyonluğunu elde etti:



🗓️ 1999 - Kupa Galipleri Kupası 🏆

🗓️ 2015 - CEV Şampiyonlar Ligi 🏆

🗓️ 2015 ve 2016 - FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası 🏆🏆

🗓️ 2018 ve 2022 - CEV Kupası 🏆🏆



Salon: Scharrena



Hakemler: Dominga Lot (İtalya), Roman Marschner (Çekya)



Allianz MTV Stuttgart: Van de Vyver, Segura Palleres, Timmerman, Todorova,, Lee, Rivers (Koskelo, Nowicka, Lohius, Ceasar, Jasper)



Eczacıbaşı Dynavit: Adams, Heyrman, Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Fatma Yıldırım, Saliha Şahin, Gözde Yılmaz)



Setler: 18-25, 21-25, 25-18, 24-26



Süre: 107 dakika (24, 29, 22, 32)



