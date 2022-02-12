2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Rus Olimpiyat Komitesi (ROK) adına yarışan artistik buz pateni sporcusu Kamila Valieva'nın, oyunlar öncesinde dopingli olduğunun tespit edildiği bildirildi. Kamila Valieva'da doping tespit edilmesinin ardından internet kullanıcıları, genç sporcuyla ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, Kamila Valieva kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kamila Valieva boyu kaç? Kamila Valieva ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Rus Olimpiyat Komitesi (ROK) adına yarışan Rus artistik buz pateni sporcusu Kamila Valieva'nın, oyunlar öncesinde dopingli olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Uluslararası Test Ajansı'ndan (ITA) yapılan açıklamada, 15 yaşındaki sporcunun Aralık 2021'de St. Petersburg şehrinde düzenlenen Rusya Artistik Buz Pateni Şampiyonası sırasında alınan numunesinde doping tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsveç'te Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) yetkilendirdiği laboratuvarda yapılan testte yasaklı bir metabolizma düzenleyici madde olan "trimetazidine"ye rastlandığı ifade edildi.

Rusya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (RUSADA) test sonucunun bildirilmesinin ardından Valieva'yı geçici süreyle spordan men ettiğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu tedbir gereği sporcunun 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda yarışamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, sporcuya, RUSADA'nın kararı uyarınca, olimpiyatlarda yarışamayacağı, antrenman veya antrenörlük yapamayacağı, hiçbir etkinliğe de katılamayacağını bildirildiği aktarıldı.

RUSADA DİSİPLİN KOMİTESİ GEÇİCİ YASAĞI KALDIRDI

ITA açıklamasında, doping bulgusunun olimpiyat öncesinde olması nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) yetkisi olmadığının altını çizdi.

Sporcunun 9 Şubat'ta RUSADA'nın geçici kararına karşı RUSADA Disiplin Komitesi'nin temyizine başvurduğu ve komitenin kararı kaldırdığını bilgisini paylaşan ITA, IOC'nin ve ajansın karara karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracağını ve sporcunun 15 Şubat'taki müsabakası öncesinde karara varılmasını beklendiğini belirtti.

RUSADA Disiplin Komitesi'nin men kararını kaldırmasının ardından Valieva'nın Kış Olimpiyatları'nda yarışmasının önünde engel görünmüyor. Ancak kısa süre önce dopingli olduğu anlaşılan sporcunun müsabakalarda yer alması tartışmalara yol açacak gibi görünüyor.

TAKIM DALINDA ROK EKİBİNE ALTIN KAZANDIRMIŞTI

Valieva'nın parçası olduğu ROK ekibi 7 Şubat'ta yapılan artistik buz pateni takımlar buz dansı serbest programda altın madalya kazanmıştı. 15 yaşındaki genç sporcu, zorlu "dörtlü atlayış" (quadruple jump) hareketini olimpiyatlarda gerçekleştiren ilk kadın sporcu olmuştu.

KAMILA VALIEVA KİMDİR?

Rus patenci Kamila Valieva 26 Nisan 2006 tarihinde Kazan'da dünyaya gelmiştir. 1.60 boyundaki sporcu Tatar asıllıdır. Kamila beş yaşından önce, annesi onu jimnastik, bale ve artistik patinaj derslerine yazdırmıştı ve beş yaşında tamamen paten kaymaya geçti. ISU Skating Awards 2021'de gösterilen bir röportaja göre, Valieva psikolog olmayı umuyor. Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası'nda yarışan 15 yaşındaki Kamila Valieva 90.45 puan aldığı gösterisi ile büyük beğeni topladı.