VakıfBank 3-1 Developres Rzeszow (MAÇ SONUCU-ÖZET)

VakıfBank, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Polonya'nın Developres Rzeszow takımını 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla beraber adını yarı finale yazdıran sarı-siyahlıların bu turdaki rakibi ise Fenerbahçe Opet oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2022- 20:26