Özel sporculardan Covid 19’a yakalanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dua!

Dünya Şampiyonu Özel sporcu İrem Öztekin, Ali Topaloğlu Dilara Çevik ile Avrupa Şampiyonu Özel sporcu İrem Merve Uzun, İrem Emirhan Akçakoca, Münevvere Yılmaz, İrem Salih Öztankal, Kardelen Demir ve diğer özel sporculardan Abdullah Emre Kara, Hülya Zeynep Akçay Eymen Tokmakları Covid 19’a yakalanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua videosu yayınladı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 10:19 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022- 10:27