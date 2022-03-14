NFL'de son olarak Tampa Bay Buccaneers'ta forma giyen ve gelmiş geçmiş en iyi oyun kuruculardan biri olarak kabul edilen Tom Brady, ocak ayında aldığı emekliliği kararından vazgeçtiğini açıklayarak sahalara geri döndüğünü belirtti.

NFL tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan Tom Brady, sosyal medya hesabı üzerinden emekliliğine ilişkin bir açıklama yayımladı.



44 yaşındaki Brady yaptığı açıklamada, "Geride bıraktığımız iki ayda kenarda değil, sahada olmam gerektiğini fark ettim. Elbet bir gün emekli olacağım ancak bugün değil. Takım arkadaşlarımı ve bana desteğini gösteren ailemi seviyorumve onlara teşekkür ediyorum. Her şeyi mümkün kılan onlar. Tampa'ya 23. sezonum için dönüyorum. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var." ifadelerini kullandı.



Tampa Bay Buccaners, 2021/22 NFL playofflarında sezonu şampiyon olarak tamamlayan Los Angeles Rams'e elenmişti. National League'de konferans yarı finalinde karşılaşan iki ekibin mücadelesini Rams, 30-27 kazanmıştı.

"GERİ DÖNDÜĞÜ İÇİN HEYECANLIYIM"

Tampa Bay Buccaneers Genel Menajeri Jason Licht ise yaptığı açıklamada, Brady'nin dönüşünden dolayı mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi, "Tom'un bu sezon geri dönecek olmasından dolayı heyecanlıyız ve mutluyuz. Emekliliğini tekrar düşünmesi için ona her şeyi değiştirebileceğimizi ve tüm opsiyonları kullanabileceğimiz söyledik. Tom'la çok fazla görüşme yaptık ve bize inandığı için mutluyuz. Bu kararla birlikte sezon hazırlıklarını yeniden yapacağız ve şampiyonluk için gerekli hamleleri planlayacağız."

TOM BRADY'NİN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

2000 NFL Draftı'nda New England Patriots'ın 6.tur 199. sıra seçimi olan Tom Brady, 22 sezonda 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşadı. 20 sezon oynadığı New England Patriots'ın takım tarihinde kazandığı tüm şampiyonluklarda yer alan Brady, 2019'da Tampa Bay Buccaneers'la anlaştı. Yeni takımındaki ilk sezonunda da şampiyonluğa ulaşan 44 yaşındaki efsanevi oyuncu, bu yılın ocak ayında emekliliğini açıklamıştı.