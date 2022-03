"SURVIVOR'DA YAPAMAM"

- Simge ile iyi bir ikilisiniz. O Ses Türkiye'de izledik sizi. İleriki dönemde Survivor'da da görebilir miyiz?

"İleriki dönemde şu anda görünen farklı bir projemiz yok ikili olarak. Ancak her an her şey çıkabiliyor. Ama şunu kesin olarak söyleyebilirim. Survivor'da yapamam ben. Böcekler beni çok korkutuyor. Bu yüzden o şartlarda yaşayamam."