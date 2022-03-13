- Başarıların çok fazla ve gözönünde olan bir isimsin. Bunun artısı ya da eksisi var mı?

Tabii ki birçok farklı görüş ile karşılaşıyoruz. Bunlar negatif ya da pozitif olabiliyor. Biz bunlara çok fazla takılmayıp saha içindeki iyi iletişimimizle en iyi performansımızı göstermeye çalışıyoruz.