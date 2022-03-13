Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Hande Baladın sezonun devamındaki hedeflerini Milliyet'e anlattı. Milli voleybolcu hem CEV Kupası'nı hem de Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğu kazanmak istediklerini vurguladı.
Eczacıbaşı Dynavit’in yıldızı Hande Baladın konuştu! "Survivor..."
Milli voleybolcu Hande Baladın önemli açıklamalarda bulundu. Eczacıbaşı Dynavit'in yıldızı, hem CEV Kupası'nı hem de Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğu istediklerini söyledi. Öte yandan Hande Baladın, Survivor sorusunu da yanıtladı. İşte o sözler...
- CEV Kupası'nda son rakip Stuttgart. Hazırlıklar nasıl gidiyor, kupa Türkiye'ye gelecek mi?
Hazırlıklar her zaman olduğu gibi yoğun geçiyor. Stuttgart çok mücadele eden ve çok iyi defans yapan bir takım. Ayrıca sayı bulma anlamında da etkili isimleri var. Finalde iki karşılaşmanın da seyir zevki olarak güzel geçeceğini düşünüyorum. Tek hedefimiz 2018'de aldığımız kupayı bir kez daha ülkemize getirmek. Çalışmalarımız tamamen bu yönde.
- Sultanlar Ligi'nde yarış yine üç takım arasında geçiyor. Peki ligde durumlar nasıl?
Avrupa'da olduğu gibi ligde de durumumuz çok iyi. Sezon başından itibaren baktığımızda özellikle ikinci devrenin ilk haftalarından itibaren, şu zamana kadar yükselen bir performansımız var. Bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek öncelikli hedefimiz. Takım olarak da kendimizi daha rahat hissediyoruz. CEV Kupası'nı aldıktan sonra tabii ki Misli.com Sultanlar Ligi'nde de mutlu sona ulaşmak istiyoruz.