Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından sporda da yan etkiler sürüyor. F1 yönetimi bu konuda flaş bir karara imza attı. Formula 1, Rusya GP ile sözleşmesini feshettiğini resmen açıkladı.

Yarış takvimini organize eden Formula 1 ticari bölümü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası bu ülkede yarış yapmanın imkansız hale geldiğine karar verdi. F1, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti.

Bu kararın ardından Rusya'daki bir Formula 1 yarışı belirsiz bir tarihe kadar ertelendi. Rusya Grand Prix'si Formula 1'in en kazançlı yarışlarından bir tanesiydi ve uzun süreli bir kontratı bulunuyordu.

TÜRKİYE GRAND PRIX'Sİ TAKVİME ALINABİLİR Mİ?

Rusya'nın takvimden çıkarılmasının ardından Türkiye Grand Prix'sinin koşulması gündeme gelmişti. Konu hakkında F1 yönetimi veya İstanbul Park'tan resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Şampiyonada daha önce birçok kez düzenlenen Türkiye Grand Prix'si, bu sezonun takviminde yer almıyor.