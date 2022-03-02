Formula 1'de 2021 sezonu inanılmaz bir sona sahne olmuştu. Red Bull Honda pilotu Max Verstappen, sezonun 22. ve son yarışı Abu Dhabi Grand Prix'sini kazanarak mutlu sona ulaşmıştı. Son haftaya eşit puanda girdikleri Lewis Hamilton'ın önünde sezonu son damalı bayrağını en önde geçen Hollandalı sürücü, kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Başarısının ödülünü aldı! Verstappen'den rekor sözleşme...
Formula 1 haberi | Formula 1'de geçtiğimiz sezonu inanılmaz bir sonla şampiyon olarak tamamlayan Max Verstappen, Red Bull ile yeni anlaşmaya imza attı. 24 yaşındaki pilot, Formula 1'in en çok kazanan ismi olan Lewis Hamilton'la yıllık alacağını eşitledi. İşte detaylar...
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, kötü bir start alarak yerini Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a kaptırdı. İlk turda Verstappen, yaptığı atakta Lewis Hamilton'ı pist dışına iterek birincilik koltuğunu aldı ancak Lewis Hamilton dışarıdan ilerleyerek Verstappen'i yeniden geride bıraktı.
54'üncü turda Williams pilotu Nicholas Latifi'nin yaptığı kaza sonucunda güvenlik aracı geldi. Red Bull, güvenlik aracını fırsat bilerek Verstappen'i pite çağırarak aracına yumuşak hamur lastik taktı. Mercedes ise Hamilton'a geç bilgi verdiği için Hamilton pite giremedi. Latifi'nin aracının kaldırılmasının ardından yarış son turda start aldı. Tur bindirilen pilotların aradan çekildiği yarışta Lewis Hamilton ile Max Verstappen baş başa start aldı. Lastiğinin avantajıyla rakibini geçen Verstappen, finişi ilk sırada geçerek şampiyonluğa ulaştı.