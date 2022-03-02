Çıktığı 32 müsabakada 31 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Fury, 23 Nisan'daki karşılaşmaya ev sahipliği yapacak İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Boksta bir dönem kapanıyor! Tyson Fury veda ediyor
Büyük Britanyalı Tyson Fury, ringlere veda ediyor. Furry, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu unvanını korumak için gelecek ay vatandaşı Dillian Whyte ile yapacağı maçtan sonra kariyerini noktalayacağını açıkladı. İşte flaş gelişemenin detayları... | Son dakika spor haberleri
Whyte'tan sonra Oleksandr Usyk-Anthony Joshua müsabakasının galibiyle karşılaşması beklenen Fury, boksu bırakacağını söyleyerek herkesi şaşırttı.
33 yaşındaki boksör, "Bu, kariyerimin son maçı. Bundan sonra emekli oluyorum. Bankada 150 milyonum var, sağlıklı ve gencim. Yurtdışında büyük bir yat alacağım. Kimseye kanıtlayacağım bir şey yok, artık yokum." ifadelerini kullandı.