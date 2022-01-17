Halkbank'ın CEV Challenge Kupası son 16 turunda Union Raiffeisen ile yapacağı 2 maç, rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi. Konuk ekibin Türkiye'ye gelemeyeceğini bildirmesi üzerine Halkbank, hükmen galip ilan edilerek turu geçen taraf oldu.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Challenge Kupası son 16 turunda Union Raiffeisen ile yapması planlanan iki maç, Avusturya temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal edildi.

Halkbank Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 18 Ocak Salı ve 19 Ocak Çarşamba günü Union Raiffeisen ile Ankara'da oynanması planlanan iki karşılaşmanın, Avusturya temsilcisinin birçok oyuncusunda Kovid-19 çıkması nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Union Raiffeisen'in Türkiye'ye gelemeyeceğini bildirmesi üzerine Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) hükmen galip ilan ederek turu geçmesine karar verdiği Halkbank, çeyrek finale yükseldi.