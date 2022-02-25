Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan makaralı yay takımımız, Rusya Okçuluk Federasyonu'nu 150-149 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde Rusya'yı yenerek altın madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de devam eden Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nın makaralı yay takım finalinde Öznur Cüre-Sevgi Yorulmaz ikilisi, Anastasia Dzhioeva-Tatiana Andrievskaia çiftinden oluşan Rusya'yla karşılaştı.

Oldukça çekişmeli geçen finalde Rusya'yı 150-149 yenen milli takım, dünya şampiyonluğuna ulaştı.