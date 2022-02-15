Yeni çağ ile 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'ine başlanacak olan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda kurallar değişti. Geçen sezon yarışlar öncesinde eklenen sprint yarışlarının devam edeceği ve puanlamalarda ise değişikliğe gidileceği öğrenildi.

2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası 20 Mart tarihinde Bahreny Grand Prix'i ile başlayacak. 23 yarışlık takvim 20 Kasım'daki Abu Dhabi Grand Prix'i ile sona erecek. Geçtiğimiz sezon eklenen sprint yarışları ise bu sezon da devam edecek. Sezon öncesinde ise 3 sprint yarışı resmi olarak onaylandı. Bu sezon yapılacak olan sprint yarışları İtalya Emilia Romagna Pisti, Avusturya Grand Prix'i ve Brezilya Grand Prix'inde olacak.

SIRALAMADA İLK 8'E GİREN PİLOTLAR PUAN ALACAK

Bu sezon ilk 8'e giren pilotlar puan kazanacak. Birinci sırada olan pilota 8 puan verilecek. Kademeli olarak düşürülecek puanlarda 8. olan pilot 1 puan alacak.

PUANLAR SIRALAMAYI BELİRLEYECEK

Yapılan toplantıda bir kural değişikliğine daha gidildi. Sprint yarışının olduğu haftalarda sıralama turlarında en hızlı zamanı yakalayan pilot yarışa da pole pozisyonunda başlayacak. Sprint yarışında alınan puanlar ise yarışın başlangıcında lider pilot dışındaki diğer pilotların sıralamasında etkili olacak.