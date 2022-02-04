2022 Kış Olimpiyatları açılış seremonisiyle Çin'in başkenti Pekin'de başladı. Açılış, ülkelerin geçiş törenine sahne oldu. Oyunlara 7 sporcu ile katılan milli takımızda, ay-yıldızlı bayrağımızı Ayşenur Duman ve Furkan Akar taşıdı.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları açılış seremonisiyle resmen başladı.



Açılış, ülkelerin geçiş törenine sahne oldu. Oyunlara 7 sporcu ile katılan milli takımızda, ay-yıldızlı bayrağımızı Ayşenur Duman ve Furkan Akar taşıdı.

Töreni Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yerinden takip etti.

Ana teması; Tek Dünya ve Tek Aile olan açılış seremonisini tıpkı 2008 Olimpiyat Oyunları'nda olduğu gibi Zhang Yimou üstlendi.

Açılış töreni konserler, dans koreografileri ve ışık gösterileriyle izleyenlere görsel ve işitsel bir şölen sundu.

Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat'ta yine Pekin Ulusal Stadyumu'nda düzenlenecek kapanış seremonisiyle son bulacak.