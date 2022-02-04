Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları (resmi adıyla XXIV Olympic Winter Games) Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek. Bu etkinlik Google'a doodle olmasıyla birlikte kullanıcılar, konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte 2022 Kış Olimpiyatları'na dair tüm merak edilenler...
KIŞ OLİMPİYATLARI 2022 NE ZAMAN DÜZENLENECEK❓
2022 Kış Olimpiyatları Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek. Kış Olimpiyat Oyunları, 4 Şubat 2022'de başlayaacak ve 20 Şubat 2022'de sona erecek.
2022 KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK❓
📺90 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılacağı dev organizasyon, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.
4 DALDA 7 SPORCU TEMSİL EDECEK
📌Ülkemizi turnuvada 4 spor dalında 7 sporcumuz temsil edecek. Milli sporcuların listesi şu şekilde:
Özlem Çakıroğlu
Berkin Usta
Fatih Arda İpçioğlu
Özlem Ceren Dursun
Ayşenur Duman
Yusuf Emre Fırat
Furkan Akar Pekin
* Sporcularımızın yarışacağı müsabakalar ise D-Smart ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak.