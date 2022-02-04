Kış Olimpiyatları 2022 doodle oldu! Kış Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları, Google tarafından doodle yapıldı. Kış Olimpiyatları 2022'nin doodle olmasıyla birlikte kullanıcılar tarafından ne zaman ve nerede yapılacağına dair aramalar yapılmaya başlandı. Peki; 2022 Kış Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta? Kış Olimpiyatları 2022 nerede düzenlenecek ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? Tüm bilgiler haberimizde...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 12:02 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022- 12:06