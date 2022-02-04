2018 yılında Güney Kore’de gerçekleşen kış olimpiyatlarına elde ettiği kota ile katılan Fatih Arda İpcioğlu, ikinci kez olimpiyatta yarışmanın heyecanı içerisinde. Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama milli sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, 24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda sahne alıyor.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama milli sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, 24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda sahne alıyor.

2018 yılında Güney Kore'de gerçekleşen kış olimpiyatlarına elde ettiği kota ile katılan İpcioğlu, ikinci kez olimpiyatta yarışmanın heyecanı içerisinde. Bu sezon dünya kupalarında 9 kez finale kalarak tarih yazan milli kayakçı, Pekin'de yarın TSİ 09.20'de ilk atlayışını gerçekleştirecek.

ARDA: HEDEF ÖNCE ELEMELERİ GEÇMEK

Olimpiyatların ayrı bir havası olduğunu vurgulayan Fatih Arda İpcioğlu, çok iyi bir yarışma dönemi geçirdiğini ifade ederek, "Pekin'de önceliğimiz elemeleri geçmek ve finale çıkmak olacak. Ülkemi çok seviyorum ve ülkem için yarışıp finale adımı yazdırmak tek düşüncem" diye konuştu.

Pekin Olimpiyatları'nda sporcuları yalnız bırakmayan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto da Fatih Arda İpcioğlu'na yarışta başarılar diledi. Ali Oto, "Biz bu yıl Arda ile gururlandık. Bize ilkleri yaşattı ve yaşatmaya da devam edecek. Kendisine ve antrenörümüze başarılar diliyoruz" dedi.



FATİH ARDA İPCİOĞLU KİMDİR?

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli sporcumuz Fatih Arda İpcioğlu 24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında sahne alacak. 2018 yılında Güney Kore'de gerçekleşen Kış Olimpiyatlarına elde ettiği kota ile katılan milli sporcu İpcioğlu, ikinci kez olimpiyatta yarışmanın heyecanını yaşıyor. Bu sezon dünya Kupalarında fırtına gibi esen ve 9 kez finale kalarak tarih yazan milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu Pekin'de yarın yani 5 Şubat Cumartesi günü TSİ 09.20'de ilk atlayışını gerçekleştirecek.

FATİH ARDA İPCİOĞLU KAÇ YAŞINDA VE MESLEĞİ NEDİR?

Fatih Arda İpcioğlu, 22 Eylül 1997 yılında doğdu. İpcioğlu, Türk kayakla atlamacısıdır. 2018 Kış Olimpiyatları'na katılan Fatih Arda İpcioğlu, böylece ülkesini Olimpiyatlar'da temsil eden ilk kayakla atlamacı olmuştur. Türk sporcu Güney Kore'deki organizasyonun açılış töreninde de Türk bayrağını taşıyan Türk sporcusudur.