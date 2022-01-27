Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank'ta corona virüsü şoku yaşanıyor. Yapılan açıklamada, takımdan 5 oyuncunun ve teknik heyetten 3 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank, 5 oyuncusunun ve teknik heyetten 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, rutin Kovid-19 testlerinde 5 oyuncu ve teknik ekipten 3 kişinin sonuçlarını pozitif çıktığı bildirildi. Oyuncu ve teknik ekip üyeleri için gerekli izolasyon ve tedbirlerin alındığı, ayrıca tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

29 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 13.00'te Adana Adnan Menderes Spor Salonu'nda oynanacak olan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü-Vakıfbank Kadınlar 1. Ligi müsabakası, Vakıfbank takımındaki covid-19 pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.