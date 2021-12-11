Başkan Recep Tayyip Erdoğan o aileyi evsiz bırakmadı!
Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinde evleri zarar gören Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ömer Güleryüz'ün anneannesi ve dedesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşa edilen yeni yuvalarına kavuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinde evleri zarar gören Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ömer Güleryüz'ün anneannesi ve dedesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşa edilen yeni yuvalarına kavuştu.
Yıldız, torununun kendilerine verdiği mutlu haberle çok duygulandıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:
Sayın Cumhurbaşkanı'mız bize yeni ev yapılsın talimatı vermiş. Valimiz, kaymakamımız aradı, çok ilgilendiler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden geldiler, evimizin durumuna baktılar. Allah razı olsun bir sabah baktık, kapımızda üç, dört tane araba. İnsanlar başladılar çalışmaya. Çok sağ olsunlar, kısa sürede yeni evi yaparak bize teslim ettiler. Yeni evimize girince cennete girmiş gibi olduk. İçimiz ısındı, rahat ettik. Cumhurbaşkanı'mıza çok ama çok teşekkür ederiz."
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