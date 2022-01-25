Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 yendi. VakıfBank 14. galibiyetini alarak liderliğe yükselirken, Fenerbahçe Opet üçüncü yenilgisini alarak ikinci sıraya geriledi. Hem Avrupa'da hem de Misli.com Sultanlar Ligi'nde lider olan Vakıfbank'ta milli voleybolcu Zehra Güneş ve Isabelle Haak'ın performansı göz dolduruyor.
VakıfBank'ta Zehra Güneş durdurdu Isabelle Haak bitirdi! Fenerbahçe...
CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yapan ve liderlik koltuğunda oturan VakıfBank, misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında ise Fenerbahçe Opet'le karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan VakıfBank'ta maça ise damga vuran isimler Zehra Güneş ile Isabelle Haak oldu. İşte o istatistikler...
MÜTHİŞ DÖNÜŞ
Birinci sete iyi başlayan taraf VakıfBank olurken daha sonrasında Fenerbahçe ağırlığını koydu ve 24-20 üstünlük yakaladı. Vakıfbank'ta Haak ve Zehra'nın etkili oyunuyla skoru çevirdi ve 27-25 ile seti kazandı. İkinci seti Fenerbahçe kazanırken 1-1 eşitlik ile 3. sete geçildi.
ZEHRA BLOKLARIYLA DURDURDU
17-17 beraberlik sonrası Zehra'nın bloklarıyla rakibini durduran VakıfBank, seti 25-21 kazandı. Dördüncü sette çok etkili ataklar yapan VakıfBank, Haak'ın smaçlarıyla sayı buldu. Büyük üstünlük kuran Vakıfbank seti 25-10 kazanarak 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.